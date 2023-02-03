恐嚇電子郵件境外IP多 警：犯嫌設斷點避查緝

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（中央社記者劉建邦台北3日電）桃捷、北捷陸續接獲恐嚇電子郵件，警方查出是境外IP，經分析，犯嫌以類似VPN服務申請境外IP，設斷點規避反向追查，從用字研判熟悉台灣。警方將從分析文字語意等，追查身分。

桃園大眾捷運股份有限公司今天上午接到恐嚇訊息，有人因瑞士聯邦國會友台小組訪問團將於5至10日訪台而不滿，傳送恐嚇訊息，揚言若台灣政府讓瑞士訪問團抵台，要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈。警方初步調查信件IP位置位於荷蘭。

另外，台北捷運公司1月底也曾陸續收到恐嚇信件，歹徒提到要在車站月台放炸彈和連續殺人。警方介入調查後，掌握IP，為境外VPN跳板。

從警方偵辦案件來看，寄發恐嚇電子郵件多為境外IP，刑事局指出，犯嫌都是透過類似虛擬私人網路（VPN）服務，申請境外IP位置，意圖設置斷點，阻擾警方反向追查。

警方說，其實透過類似VPN服務建置境外IP的情形很常見，像民眾想看國內未轉播的運動賽事或公司需召開跨國會議等，都會使用到VPN服務，申請後可取得境外IP位置及自選所在區域，順利進入國外網路系統，且幾乎都是正常用途。

但若有人刻意要寄發恐嚇電子郵件，也會透過類似VPN服務，申請境外IP位置，再發信到台灣的公務單位或大眾運輸系統網頁留言恐嚇，犯嫌就是企圖規避反向追查，但警方可從電子郵件內的文字及語意、數位鑑識技術、國際合作等偵辦手法，追查歹徒身分。

警方表示，近期留言恐嚇大眾運輸系統的犯嫌，經分析電子郵件的文字語意及用字，研判瞭解且熟悉台灣，或是曾待過國內一段時間。

警方說，像署名「唐澤貴洋」的網友留言內容，曾提到如炸彈等，且文字用語的政治立場偏激，並在重要國際外賓訪台期間寄發恐嚇電子郵件，但不排除有人刻意仿效，會把相關犯案手法列為資料，持續擴大追查。（編輯：方沛清）1120203