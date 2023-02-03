機捷北捷遭恐嚇台北車站放炸彈 因不滿瑞士國會團要訪台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園捷運公司3日接到恐嚇訊息，歹徒揚言要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈，警方獲報後在桃捷沿線所有車站進行巡檢。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年2月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園大眾捷運股份有限公司今天上午接到恐嚇訊息，有人揚言若瑞士聯邦國會友台小組訪問團來台，要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈，警方針對機捷沿線所有車站加強巡檢。

桃園捷運公司3日上午接到恐嚇電話，對方揚言要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈，桃捷公司第一時間已向警方報案，員警針對車站進行巡檢。（桃捷提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月3日

警方調查，有人因瑞士聯邦國會友台小組訪問團將於5至10日訪台而不滿，以電子郵件傳送恐嚇訊息，揚言若台灣政府讓瑞士訪問團來台，會用汽油桶在台北車站隨機攻擊民眾。

警方指出，由於台北車站是共構站，已知不只機捷，北捷等單位也有接獲恐嚇訊息，已向桃園保大警方申請霹靂迅雷小組加強維安。

桃園捷運公司表示，今天早上7時許接獲訊息，第一時間立即跟警方報案，並通知周邊軌道業者提高警覺，同時針對機捷沿線所有車站進行巡檢，後續也配合警方，動員保全及所有站務人員留意進出車站的可疑人、事、物。（編輯：李錫璋）1120203