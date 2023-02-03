機捷遭威脅放炸彈 恐嚇信IP在荷蘭

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桃園捷運公司3日上午接到恐嚇訊息，對方揚言若瑞士聯邦國會友台小組訪問團來台，要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈，警方於列車加強巡檢。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年2月3日

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（中央社記者葉臻桃園3日電）桃園捷運公司今天接獲恐嚇訊息，有人揚言要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈；警方初步調查，該信件IP位址位於荷蘭。

桃園大眾捷運股份有限公司上午接到恐嚇訊息，有人因瑞士聯邦國會友台小組訪問團將於5日至10日訪台而不滿，傳送恐嚇訊息，揚言若台灣政府讓瑞士訪問團來台，要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈。

桃園市政府警察局捷運警察隊下午表示，已向台北中正一分局忠孝西路派出所完成報案，全線車站人員配合桃園捷運警察隊加強警戒。

桃園捷運警察隊表示，初步調查，恐嚇信件IP位址位於荷蘭；桃捷警方目前針對機場捷運沿線各站體及列車車廂加強編排巡邏及守望勤務，並利用監視器即時監看，掌握狀況，且向保安警察大隊申請警力支援巡邏。

桃園捷運警察隊說，目前尚未接獲民眾報案有發現任何可疑物品或徵兆，呼籲民眾提高警覺注意身旁人事物，如在列車上發現任何異常狀況，請保持冷靜勿驚慌，立即按壓對講機通知司機員或行控中心，或是於車站通知站務人員。

台北捷運公司日前也連2天收到恐嚇信件，歹徒揚言要在車站月台放炸彈和連續殺人。北市警方調查後，掌握IP為境外VPN跳板。（編輯：唐聲揚）1120203