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男登機報到喊「我有槍」 檢依民航法起訴建請重判

2022/12/20 13:42
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（中央社記者洪學廣高雄20日電）弋姓男子前往小港機場辦理登機報到手續時，突然向地勤人員稱「我有槍」當場被逮。雄檢考量雖未搜出槍砲等物，但因他影響飛安，態度囂張等，依違反民航法等起訴，建請重判。

高雄地檢署起訴書指出，53歲弋男接受偵查時雖改口稱「我是說我沒有帶槍」，但檢方根據地勤人員證詞、航空警察局職務報告等不採信其說詞。且考量其所為不但影響飛航安全，在地勤人員通報航警後仍囂張跋扈，事後飾詞狡辯，顯見他毫無悔意。全案偵結後依違反民用航空法、恐嚇公眾罪等起訴，並建請高雄地方法院從重量刑。

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起訴指出，弋男今年9月27日中午1時許前往高雄小港機場華信航空公司自助報到機前，請地勤人員協助其辦理登機報到手續時，當在被詢問有無攜帶刀剪工具或其他危險物品時，他竟回應「我有槍啊」，導致地勤人員心生畏懼，當場通報內政部警政署航警局高雄分局逮捕他。

依據民用航空法，散播飛航安全不實訊息者，可處3年以下有期徒期、拘役或100萬元以下罰金。（編輯：黃世雅）1111220

#警政署航警局高雄分局
#高雄小港機場
#民航法
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