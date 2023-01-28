北捷連2天收恐嚇信「放炸彈、連續殺人」 警不排除出境陸生涉案

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台北捷運公司連2天收到恐嚇信件，歹徒揚言要在車站月台放炸彈和連續殺人。台北市警察局捷運警察隊長鄭志誠（圖）28日表示，警方介入調查後，已迅速掌握IP，為境外VPN跳板。據了解，一名於111年底出境的男陸生涉嫌重大。中央社記者黃麗芸攝 112年1月28日

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北捷運公司連2天收到恐嚇信件，歹徒揚言要在車站月台放炸彈和連續殺人。北市警方介入調查後，已迅速掌握IP，為境外VPN跳板。據了解，一名於去年底出境的男陸生涉嫌重大。

北捷客服信箱昨天上午7時24分接獲旅客信件，內容為「在車站月台放置炸彈」，隨即通報行控中心並向警方報案；不料，內容揚言將隨機殺人。

對此，台北市警察局捷運警察隊今天召開記者會說明，隊長鄭志誠表示，這2案的犯案手法都是在北捷公司網站客服信箱撰寫恐嚇信件，經警方迅速掌握IP，進而查出其所使用IP屬境外VPN跳板，目前已報請台北地檢署檢察官指揮，並和市警局刑事警察大隊科偵隊、警政署刑事局共同偵辦。

據了解，涉案IP境外位置包括有日本東京、韓國首爾和荷蘭阿姆斯特丹等多處，由於警方近來收到多起類似案件，研判是同一犯罪集團所為，不排除一名曾在台就學的男陸生涉案重大，但他已於去年底出境台灣。

鄭志誠表示，警方接獲這類恐嚇危安事件，無論真偽都會嚴肅以待，針對雙北市捷運站體都將加派警力，結合各站保全與站務人員進行地毯式安全檢查，針對站體月台、車廂、廁所、消防設施等安全死角加強巡檢警戒，同時加強各站巡邏密度。

另外，也通知沿線轄管分局強化各站出口處巡檢及攔查，並協請市刑大特勤中隊（SWAT）進駐重點車站加強巡守。

鄭志誠說，警方若接獲疑似爆裂物通報，有具體情資或可疑跡象，會立即通報刑事局偵五大隊，並申請防爆小組、偵爆犬到場巡檢，依防爆程序處理。

對於這類透過網路言論恐嚇手法，鄭志誠認為，不排除是惡作劇意圖造成捷運乘客恐慌，呼籲民眾接獲這類訊息，無須過度恐慌，警方也不會掉以輕心，將全力追查。

捷警隊呼籲，依刑法第151條規定，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，可處2年以下有期徒刑；隨意轉發散播這類訊息，也可能觸犯社會秩序維護法第63條規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，民眾切勿以身觸法。（編輯：黃世雅）1120128