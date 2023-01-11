星宇東京成田飛台北航班 曾接到恐嚇炸機電話

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（中央社台北11日電）日媒報導，1月2日台灣的星宇航空公司由東京成田機場飛往台北的一架編號801班機起飛前，曾接到恐嚇炸毀班機電話。1月7日，捷星日本航空一架客機也發生類似事件。

日本朝日新聞報導，1月2日從成田機場起飛往台北的星宇航空航班編號801客機，在起飛前接獲恐嚇電話，發話者要求業者「把錢準備好」，否則要炸毀班機。星宇航空將乘客疏散，千葉縣警方搜查飛機等，並未發現有可疑物體。

後來，該班機比預定時間晚110分鐘，於下午3時10分（台灣時間下午2時10分）出發。

成田機場1月7日上午6時20分（台灣時間上午5時20分）左右，有人打電話到捷星日本航空公司的洽詢窗口表示，將在編號GK501從成田飛往福岡的班機上裝炸彈，乘客會死。

這架編號GK501班機於是在上午7時40分緊急迫降愛知縣常滑市的中部機場，機上142人在疏散時有5擦傷。警方後來並未發現飛機上有可疑物體。

這兩通恐嚇電話的發話地是德國，聽起來是講英文的機械聲。千葉縣警方正朝涉嫌妨礙業務的方向偵辦。（編輯：林憬屏）1120111