東京成田機場接炸彈威脅電話 班機緊急降落5輕傷

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）引述警方消息報導，一架從東京成田機場飛往福岡的捷星航空（Jetstar）班機今天緊急降落中部國際機場，因為成田機場稍早接到一通有關炸彈威脅的國際電話。

NHK提到，這通電話在東京時間清晨6時20分從德國打來，對方是一名男子，他以英語說，他在飛機上放了一枚炸彈。

綜合路透社和NHK報導，這架班機於7時41分緊急降落在愛知縣的中部國際機場，隨後跑道關閉，但已於確認安全後，在中午12時15分恢復運作，機上136名乘客和6名機組員全部就地疏散。

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NHK引述警方消息人士的說法報導，打電話到成田機場的男子聲稱在機上貨艙放了100公斤塑膠炸藥，他要求與「經理」談話，否則就要引爆炸彈；但調查人員沒有在機上發現炸藥。

路透社提到，中部國際機場駐警說，有5人在下機時受到輕傷。社群媒體流傳的照片顯示，捷星航空這架空中巴士A320客機外架設了滑道，周圍有多名剛下機的乘客。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1120107