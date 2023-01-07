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路透：俄羅斯駭客2022年盯上美國3座核子實驗室

2023/1/7 12:57（1/7 14:12 更新）
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路透社報導，俄羅斯駭客團隊去年鎖定美國3座核子研究實驗室為目標。圖為勃羅克哈文國立實驗所的能源研究機構。（圖取自勃羅克哈文國立實驗所網頁bnl.gov）
路透社報導，俄羅斯駭客團隊去年鎖定美國3座核子研究實驗室為目標。圖為勃羅克哈文國立實驗所的能源研究機構。（圖取自勃羅克哈文國立實驗所網頁bnl.gov）
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（中央社倫敦/華盛頓6日綜合外電報導）根據路透社和5名網路安全專家檢視過的網路紀錄，一個名為「冷河」（Cold River）的俄羅斯駭客團隊，去年夏天鎖定美國3座核子研究實驗室為目標。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年曾說，俄國願使用核武保衛領土；在8、9月間，「冷河」便將目標鎖定在勃羅克哈文國立實驗所（Brookhaven, BNL）、阿戈尼國家實驗室（Argonne, ANL）、勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore, LLNL）等3座美國國家實驗室。

根據網路紀錄顯示的資訊，俄國駭客替每一所機構假造登入頁面，並寄送電子郵件給在那些實驗室工作的核子科學家，試圖得到他們的登入密碼。

路透社無法確定「冷河」為什麼鎖定這些實驗室，也不確定駭客是否成功入侵。

勃羅克哈文國立實驗所發言人不願置評；勞倫斯利佛摩國家實驗室沒有回覆記者提問；阿戈尼國家實驗室發言人則將問題轉給美國能源部，能源部也不予置評。

網路安全研究人員和西方國家政府官員說，自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，「冷河」對烏國盟國的駭客活動就變本加厲。

當時，在美國實驗室遭受這波數位閃電戰攻擊之際，聯合國專家正進入俄國控制的烏國領土，視察歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，並評估廠區在周圍猛烈砲火下發生毀滅性輻射災難的風險。

根據9家網路安全公司的訪談紀錄，「冷河」在2016年攻擊英國外交部後，開始受到情報專業人員的注意，近年還參與其他數十起備受矚目的駭客事件。

美國網路安全公司CrowdStrike情報部門資深副總裁麥爾斯（Adam Meyers）說：「這是你沒聽過的駭客組織中最重要的之一，他們直接參與克里姆林宮的情報運作。」

西方國家官員表示，俄羅斯政府在駭客領域居全球領導地位，還利用網路間諜活動刺探外國政府和企業，以尋得競爭優勢。但俄國方面一向否認有執行駭客活動。

路透社將上述發現提供給5名專家，他們依據歷年來與「冷河」有關的共享「數位指紋」，證實「冷河」參與了試圖針對那些核子實驗室的駭客攻擊。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120107

#駭客
#俄羅斯
#冷河
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