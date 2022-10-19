談印太網路威脅 美國土安全部長點名中、俄等國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國國土安全部長馬約卡斯（左）19日在新加坡接受媒體聯訪表示，印太區域最主要的網路安全威脅來自網路罪犯，以及有害國家。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年10月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電）美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）訪問新加坡期間表示，印太區域最主要的網路安全威脅來自網路罪犯，以及有害的（adverse）國家，包括中國、俄羅斯、北韓及伊朗。

馬約卡斯訪星期間，除了昨天在「新加坡國際網路安全週」活動發表演講，今天也接受媒體聯訪。

因應當前網路安全挑戰，馬約卡斯向媒體表示，不僅需要強化政府網路安全，也需加強私部門在網路安全方面的能力，民眾也要懂得保持警覺。

他並強調各國交換資訊的重要，以加強防衛，「有鑒於彼此相互連結的程度，當一個人是脆弱的，所有人都會被弱化」。就他看來，這是國際在網路安全方面交流的核心原則。

對於媒體問及印太區域最大的網路安全威脅，馬約卡斯認為是網路罪犯及有害的（adverse）國家。

至於美國如何與印太國家在網路安全方面合作，馬約卡斯昨天在一場電話記者會回應表示，雙邊合作包括分享已知的網路威脅、協助訓練，美國還有網路緊急應變團隊提供他國協助。

他指出，網路威脅包括魚叉式網路釣魚、勒索軟體（Ransomware）等。目前已看到不少網路攻擊是由網路罪犯及有害的國家發動，包括俄羅斯、中國、北韓及伊朗。

馬約卡斯昨天在演講中提及，像是俄羅斯、伊朗、北韓及中國等有敵意的（hostile）國家及全球各地的網路罪犯，持續造成網路安全問題，為許多國家的經濟及國安帶來威脅。

根據講稿，馬約卡斯舉例，在俄羅斯非法入侵烏克蘭前後，烏克蘭的網絡遭逢一系列的網路攻擊。

馬約卡斯表示，針對各國政府及關鍵基礎設施發動攻擊的駭客中，有些人背後有中國支持，中國駭客也不時對各國企業發動攻擊。例如，與中國政府有關的駭客組織APT 41就竊取了至少30家跨國企業的智慧財產，涵蓋醫藥、能源及製造業，造成巨大財損。

另外，他指出，中國聲稱以低價協助他國改善電信網絡、人工智慧能力及電商系統，但接受中國幫助恐面臨未料想到的後果，包括債務風險等。北京也經常要求總部設於中國的大型企業，提供他國網絡資料給政府。

他說，這也就是美國境內禁用中國華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）網絡設備的原因。

此外，關於美、星合作，馬約卡斯表示，美國與新加坡在反恐方面已有合作關係，包括航空安全、海上安全，這次訪問新加坡希望與星國官員討論強化海港安全的合作，分享美國在確保海港安全方面的科技進展。

結束新加坡訪問後，馬約卡斯將轉往日本訪問。（編輯：林憬屏）1111019