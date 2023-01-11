行動電源閃燃釀火災 新加坡酷航班機未起飛

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（中央社記者吳睿騏桃園機場11日電）桃園國際機場一架新加坡酷航班機10日晚間準備起飛時，疑因旅客行動電源閃燃在機艙內引發火勢，塔台基於安全考量不允許班機起飛，酷航安排旅客退關，運安會也進行調查。

桃園國際機場公司10日晚間發布新聞稿表示，桃機晚間7時40分許接獲塔台通報，新加坡酷航TR993班機在場面滑行準備起飛時，機艙內有火勢出現，桃機公司立即派遣消防大隊出勤，機組員於事發後立即撲滅火勢，在火勢受控後，安排航機滑回機坪。

桃機公司指出，經過調查，事件起因為旅客行動電源閃燃，2名同行旅客分別受到手部輕微燙傷及鼻樑輕微撞傷，所幸事件未影響航班起降作業及機場正常營運。

班機上一名台灣旅客表示，當時正在場面滑行準備起飛，但一個放在座椅下疑似內有行動電源的行李，不知何故突然冒煙起火，雖火勢不大，但空服人員立即取來滅火器滅火，乾粉讓機艙內看似煙霧很大，而行李主人也疑因要拿行李而遭燙傷，最後機長報告，塔台因安全考量，不允許班機起飛，所以回到航廈處理後續事宜。

另一名新加坡旅客說，起初聽到以為是救生衣充氣的聲音，後來突然冒出煙霧，只見一名乘客將行李丟在地上隨即起火，空服員發現後立即拿出滅火器滅火，雖然火勢不大，但是煙很多也聞到燒焦味。

酷航除安排旅客退關，也將重新安排航班 ， 並為受影響乘客提供住宿和膳食。酷航強調，維護乘客和機組人員的安全是首要之務，運安會也對整起事件調查中。（編輯：陳政一）1120111