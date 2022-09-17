航廈分配難各方滿意 學者籲先考慮減少旅客奔波

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）桃園國際機場公司擬將第3航廈分配從原本按國際聯盟改為依航線，並只有國籍航空公司進駐。學者指出，航廈分配很難做到各方都滿意，應優先考慮減少旅客在航廈間的奔波或跑錯航廈。

桃機原本打算以國際聯盟分配第3航廈的想法，主要也是參考國際上許多知名國際機場的做法，例如：英國倫敦希斯羅機場、韓國首爾仁川機場、日本成田機場、德國慕尼黑機場，希望整合聯盟資源，例如共用貴賓室、集中代理服務、同聯盟航空公司旅客轉機更方便等，但現在因國籍航空公司都想進駐，只好改用航線分配，外籍航空公司則止步。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系系主任盧衍良今天接受中央社記者訪問說，航廈分配很難做到讓所有航空公司都滿意，機場營運管理應有更長遠的思考，要提升機場的競爭力，應與國際市場有更多的連結，尤其在轉機航班的銜接上，如何讓旅客更方便就很重要，他建議應該優先考慮減少旅客在未來3個航廈間的奔波，節省在機場移動的時間成本，讓旅客更安心，跑錯航廈的機會也較小。

盧衍良說，無論航廈如何分配，可能都還是免不掉未來部分旅客可能得從3個不同航廈間轉機，分配航廈使用空間時，應設法將這種情況減到最低才有辦法吸引更多國際轉機客。

盧衍良說，桃機3座航廈的年齡彼此差距都很大，他贊成桃機研議未來使用第3航廈的航空公司，要付較高的租金，這對在第1及第2航廈提供服務的航空公司較公平。

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成大交通管理科學系副教授戴佐敏說，機場航廈分配永遠是「順姑心失嫂意」，第3航廈是全新設計，各家航空公司當然都想使用，依聯盟分配的最大好處是同聯盟航空公司的資源可共享，有助提升服務品質，但也無法面面俱到，無論如何分配，航廈內的指標設計一定要從旅客立場思考，而且要不斷沙盤推演，因為航廈分配一旦確定後，即使事後發現問題也很難回頭。

戴佐敏說，有些人可能一生只有一次出國機會，航廈內的指標要夠清楚到旅客一看就懂，就算要在不同航廈間轉機，也能很快很清楚知道如何移動。（編輯：陳政偉）1110917