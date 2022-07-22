桃機第3航廈進入興建高風險期 上工前先VR演練

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園國際機場公司22日介紹桃機第3航廈工程最近啟用的「職安體驗館」，導入VR虛擬實境技術與工地各式模擬場景，讓員工身歷其境體驗進行相關訓練，提升工安意識。（桃機公司提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）桃園國際機場第3航廈主體工程去年動工，正進入興建高風險期，施工團隊引進數位科技逼真的作業環境，工作人員上工前先經過VR演練，提升工安。

桃機公司今天在例行記者會，介紹桃機第3航廈工程最近啟用的「職安體驗館」。

桃機工程處長孫宏彬說，第3航廈主體工程是由主承包商韓國三星以專案方式引進泰國、越南籍營造移工。為突破傳統語言教學隔閡，並強化工安意識與臨場反應，三星物產營造與台灣的合作伙伴榮工工程公司，於宿舍生活園區打造「職安體驗館」，導入VR虛擬實境技術與工地各式模擬場景，以身歷其境體驗做訓練。

桃機第3航廈是繼十大建設後，台灣最大單一量體公共工程，建築最高設計挑高超過20公尺，較一般建築為高，也增加施工風險性。

孫宏彬說，桃機共將使用約9.2萬噸的鋼材，其中，屋頂就占約一半，工程具高風險性，因屋頂是16個巨柱撐起，而每個巨柱是由4個鋼構組成，預計年底就要開始屋頂及天花板工程。

為讓施工人員熟悉現場作業環境，三星團隊耗資新台幣千萬元，自韓國引進數位科技逼真的作業環境，並在宿舍生活園區搭建各式模擬場景等方式做工安教育訓練，讓新進移工在進場前體認施工風險與安全設計，將風險意識深植心中，也持續與營造團隊密切溝通與合作，嚴格要求落實工安，確保人員安全。

根據桃機提供的資料，第3航廈「職安體驗館」包括VR虛擬實境、安全帶下墜、電氣安全、開口墜落、裝備作業、梯子翻覆、高空鷹架、安全通道、安全帽及鞋撞擊、火災預防等10項體驗。

桃機以安全帽及鞋撞擊體驗為例，利用機構裝置將使重物掉落，撞擊所裝備的安全帽及鞋，讓學員切身感受穿戴的重要性；安全帶下墜體驗，可讓學員瞭解高空作業不慎墜落時的反應。

VR虛擬實境則讓學員穿戴頭戴式眼罩，藉由真實感十足的VR內容，以沉浸式體驗，讓學員彷彿正置身於高空鋼構施工場所，得以感受潛在危險，進而產生警惕作用。（編輯：謝雅竹）1110722