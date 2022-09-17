傳桃機第3航廈分配憂擺不平 棄聯盟只給國籍航空

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桃園國際機場第3航廈的主體航廈預定2025年啟用，擬放棄原本依國際航空聯盟分配，改以航線分配，並只給國籍航空公司。圖為模擬3航廈內場景。（桃園機場公司提供）

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）桃園國際機場第3航廈的主體航廈預定2025年啟用，航廈使用分配問題讓桃機公司很頭大，擔心擺不平，擬放棄原本依國際航空聯盟分配，改以航線分配，並只給國籍航空公司。

最近航空業傳出桃機公司在分配第3航廈使用空間時，遇到頭痛問題，華航、長榮及星宇航空都表達要進駐，桃機擔心擺不平，決定改變原本依國際聯盟分配的做法，改用航線分配，只有國籍航空能使用，華航、長榮及星宇都進駐，但還未與航空公司達成共識。

桃機公司總經理范孝倫今天接受中央社記者訪問表示，桃機第3航廈使用分配原則，的確改為依航線分配，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國際航空市場發生很多變化，國家的政策應優先照顧國籍航空業。

根據桃機目前擬訂的原則，考量未來台灣發展轉機市場，而台灣的轉機客以北美與東南亞間的量最大，國籍航空的北美與東南亞航線應該會在第3航廈，國籍航空其他航線與外籍航空則安排使用第1及第2航廈。

不過，范孝倫也說，未來第3航廈的租金一定高於第1及第2航廈，目前正在研擬。

桃機公司從2016年開始思考第3航廈使用分配，2018年訂定的原則依3個國際航空聯盟做分配，相同聯盟的航空公司分配在相同航廈，航空公司不但節省成本，作業更有效率，也方便旅客轉機，桃機去年8月還發函航空公司，請航空公司通知相關聯盟。

現在全球有3大航空聯盟，台灣兩大航空公司中，華航屬於天合聯盟，長榮航空屬於星空聯盟，而飛台灣航班最多的外籍航空國泰航空屬寰宇一家。

桃機原本的規畫是目前分別在第1及第2航廈都有提供服務的華航及所屬的天合聯盟，全部集中到第3航廈，目前所有航線都在第2航廈的長榮航空及所屬的星空聯盟使用第2航廈，國泰航空與所屬的寰宇一家及所有低成本航空使用第1航廈。

桃機公司去年8月也發函桃園國際機場航空公司聯席會及華航、長榮，並請轉知相關聯盟依2018年桃機航廈分配原則，請各航空公司預先籌劃未來在桃機的營運。

桃機公司希望桃機第3航廈的分配年底前能定案。因航空公司與桃機簽有保密協定，一律不回應。（編輯：管中維）1110917