桃機航廈間接駁 評估廢軌道改電動巴士

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）桃園國際機場航廈間的接駁目前使用類似捷運的系統，桃機公司正評估廢除軌道，改為電動巴士。

桃園國際機場公司總經理但昭璧今天接受中央社記者訪問表示，目前航廈間的軌道接駁系統，每年維護費約新台幣1億元，正評估改採電動巴士取代，初期第3航廈與第2航廈間使用電動巴士，第2航廈與第1航廈間仍暫維持軌道接駁，一段時間後再將第1與第2航廈間的接駁改為電動巴士。

但昭璧說，如果航廈接駁改用電動巴士，台灣已有能力自製車輛，不必向國外採購，維護成本也會降低；不過，相關規格要符合機場需求，例如初期必須像現在的軌道系統，車輛可自行雙向行駛，桃機公司正在訂規格，年底前可定案，如果廠商評估可行，預計2025年與第3航廈主體航廈一併啟用。

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目前桃機航廈間的接駁車是日本製造，也俗稱小捷運，於2003年啟用，分別在航廈南側及北側，管制區內及區外各有一條路線，以平行方式連接第1及第2航廈，採2輛單節車廂24小時運行，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，行車班距白天2到4分鐘，深夜4到8分鐘，提供旅客及工作人員搭乘。

桃機公司在規劃第3航廈時，就考慮更新航廈間接駁系統，原本打算採用軌道，後來配合國內電動車發展政策，將電動巴士納入評估。（編輯：張雅淨）1110814