星宇標下鄰近桃機逾14公頃土地 擬建企業園區

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（中央社記者賴言曦台北28日電）桃園市「桃園航空城」標售案今天開標，星宇航空得標地約14.39公頃；星宇航空表示，將在此興建企業園區，並配合整體營運發展及需求分階段開發，預計2025年動工興建，可增加約11萬個直接及間接就業機會。

根據桃園市政府地政局公告的「桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案各基地標售結果一覽表」，星宇航空這次的得標金額為新台幣89.57億元。

星宇航空說明，得標地位於桃園國際機場附近，而星宇航空目前已在桃園設有運籌中心與維修棚廠，保稅大樓預計2023年完工後進駐。

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星宇航空在2019年底即與桃園市政府簽訂合作意向書，計劃興建智慧、綠能、低碳的企業園區，包含企業總部大樓、地勤人員及飛航訓練中心、航機監控中心及機上侍應品各種延伸上下游附屬產業等投資計劃。

星宇航空認為，桃園國際機場為東亞航空交通樞紐，是國際旅客與貨物重要的轉運中心，未來第3航廈與第3跑道完工，將可大幅提升機場人流、物流及效能，而星宇航空以桃園機場為主基地，設立航空業發展的相關設施與廠房，將可大幅縮短營運作業效率，並持續帶入穩定成長的客運與貨運量。（編輯：楊蘭軒）1110728