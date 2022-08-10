桃園機場導入5G專網 加速數位轉型提升競爭力

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（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）交通部今天至桃機關心「5G智慧旅運空間服務實證計畫」進度表示，邊境解封是國際趨勢，計畫部分項目對應未來可能發生場景，也許很快就有實際運用機會，盼透過驗證及早準備。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，桃機攜手台北市電腦商業同業公會、研勤科技、華電聯網以及研鼎智能等推動「5G智慧旅運空間服務實證計畫」，交通部科顧室主任王穆衡今天到桃機關心推動進度表示，計畫主要目的並非技術展現，而是思考如何融入環境，讓旅客及工作人員都能感受到科技帶來的幫助。

王穆衡說，此外，當大量設備透過5G專網傳輸資料時，如何避免互相干擾，以及如何讓資料「為我所用，而不被他人所用」，都是後續值得深入討論的課題，期望這次計畫不只是一個短時間的展示，而是積蓄能量延伸更多應用。

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桃機公司表示，桃機積極借助數位科技提升營運效率與旅客服務品質，自2020年制定「桃園國際機場與智慧化產業場域合作實驗試辦計畫」後，持續與具有創新技術的民間產業或團體合作，將智慧化產品或服務引進機場進行驗證。也歡迎產業針對日常營運、旅客服務等進行提案，發展更多5G創新應用提升機場國際競爭力。

桃機公司表示，計畫以桃園機場作為試驗場域，透過無人載具進行旅客接駁及清消作業。無人載具上各式感測器所蒐集的環境數據，後續可透過5G電信專網傳輸，方便工作人員掌握航廈狀況、增加巡檢效率、提升機場安全及提升營運效率。（編輯：李錫璋）1110810