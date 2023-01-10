行動電源閃燃釀濃煙火災 新加坡酷航滑回停機坪

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桃園國際機場一架新加坡酷航班機10日晚間準備起飛時，因旅客行動電源閃燃在機艙內造成濃煙火勢。（示意圖／圖取自facebook.com/FlyScootTW）

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（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）桃園國際機場一架新加坡酷航班機今晚準備起飛時，因旅客行動電源閃燃在機艙內造成濃煙火勢，經機組員撲滅但2名旅客輕傷，班機也先滑回停機坪做後續處理，6名旅客決定不搭機。

桃園國際機場公司晚間發布新聞稿表示，桃機晚間7時40分許接獲塔台通報，新加坡酷航TR993班機在場面滑行準備起飛時，機艙內有火勢出現，桃機公司立即派遣消防大隊出勤，機組員於事發後立即撲滅火勢，消防大隊及救護車持續在機邊待命，火勢受控後，安排航機滑回機坪。

桃機公司指出，經過調查，事件起因為旅客行動電源閃燃，共有2名同行旅客輕微受傷，初步處理後無送醫需求，經過徵詢旅客意願，受傷旅客決定繼續搭機，但另有6名旅客不願繼續搭機，後續由航空公司安置旅客。

桃機公司說，這起事件未影響航班起降作業及機場正常營運。（編輯：張銘坤）1120110