星宇飛台北航班成田機場收炸彈威脅 未發現可疑物

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日媒報導，星宇航空2日由東京成田機場飛往台北的班機起飛前，曾接到恐嚇電話。圖非當事飛機。（圖取自facebook.com/starluxairlines）

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）日媒報導，1月2日台灣的星宇航空由東京成田機場飛往台北的一架班機起飛前，曾接到恐嚇炸毀班機電話。星宇航空今天回應，這通威脅電話要求付錢，但機上未發現任何可疑物。

星宇航空說，1月2日成田機場辦事處人員接獲成田機場通知發生炸彈威脅電話恐嚇事件，並要求給付金錢。由台北飛往成田的JX800航班，即依成田機場程序作業，由千葉縣警方於乘客下機後執行航空器檢查，並未發現任何可疑物品。

這架班機接續由成田飛往台北為JX801航班，於日本時間下午3時10分左右起飛，於台灣時間下午6時14分抵達台灣，延遲約一個半小時。

日本朝日新聞報導，1月2日從成田機場起飛往台北的星宇航空航班編號801客機，在起飛前接獲恐嚇電話，發話者要求業者「把錢準備好」，否則要炸毀班機。星宇航空將乘客疏散，千葉縣警方搜查飛機等，並未發現有可疑物體。

日媒也報導，成田機場1月7日上午6時20分（台灣時間上午5時20分）左右，有人打電話到捷星日本航空公司的洽詢窗口表示，將在編號GK501從成田飛往福岡的班機上裝炸彈，乘客會死。GK501班機於是在上午7時40分緊急迫降愛知縣常滑市的中部機場，機上142人在疏散時有5人擦傷。警方後來並未發現飛機上有可疑物體。

日媒報導，這兩通恐嚇電話的發話地是德國，聽起來是講英文的機械聲。千葉縣警方正朝涉嫌妨礙業務的方向偵辦。（編輯：陳政偉）1120111