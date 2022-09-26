桃機接獲匿名反台獨恐嚇信 航警加強安全巡查

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桃機公司26日在旅客意見信箱發現匿名恐嚇信，內容宣稱已在桃機放置炸彈，要求立即停止一切台獨活動。桃機公司立即依照程序通報航空警察局及相關單位，並請航警局、機場保全加強巡邏。（讀者提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月26日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）桃機公司今天在旅客意見信箱發現匿名恐嚇信，內容宣稱已在桃機放置炸彈，要求立即停止一切台獨活動。航警局獲報後已加強安全巡查，並留意可疑人士及不明遺留物。

根據知情人士表示，這封恐嚇電子信件昨天就寄到旅客意見信箱，但因假日資訊人員未上班，直到今天才發現；由於美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）將訪台，這2件事是否有關連仍待釐清。

桃園國際機場公司上午發布新聞稿表示，旅客意見信箱今天發現收到爆裂物恐嚇留言信件，其中提及「立即停止一切台獨活動」，桃機公司立即依照程序通報航空警察局及相關單位，並請航警局、機場保全加強巡邏。

桃機公司指出，機場各駐站責任區已加強安全巡查，留意可疑人士及不明遺留物，確保旅客及工作人員安全。機場公司後續仍將提高戒備、加強巡檢，並配合航警局偵辦作業應處。

桃機公司表示，依民用航空法第105條規定，「未指定犯人向公務員、民用航空事業或活動團體之人員誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金。」

犯前項罪，因而致生飛航安全危險者，處3年以上、10年以下有期徒刑；致航空器毀損或人員傷亡者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

航空警察局刑事警察大隊副大隊長莊英壽今天接受媒體聯訪表示，航警局接獲報案後立即會同桃機公司資通處，調閱清查此案相關資料，並由航警局刑事警察大隊與刑事局偵九大隊（網路犯罪專責隊）共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦。

莊英壽指出，初步清查網頁留言IP（網際網路通訊協定）為境外IP，航警局已責成安全檢查大隊及保安警察大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初率領國會代表團訪台，桃機公司也曾接獲恐嚇信指稱將在機場放置爆裂物，當時桃機立即向警方報案，除加強飛安檢查並組成專案小組偵辦。（編輯：戴光育）1110926