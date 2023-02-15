緊跟國際行情 中鋼3月內銷盤價每噸最高漲1200元

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（中央社記者賴言曦台北15日電）中鋼公司今天表示，為緊跟國際行情，並反映原物料成本壓力、蓄積鋼市向上動能，中鋼3月內銷盤價每噸調漲新台幣600到1200元，盼下游充實備料，以迎接第2季傳統旺季。

中鋼熱軋鋼板、熱軋鋼捲每噸上漲1200元，冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）每噸上漲1000元，熱軋鋼捲（API）每噸上漲900元，電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）、電磁鋼捲每噸上漲600元。

中鋼透過新聞稿說明，中國官方加快新型基礎建設布局，並推出振興房市政策，有利催生用鋼需求；汽車產業可望擺脫前2年晶片與零部件短缺泥淖，主力車廠紛紛加緊恢復至疫前生產規模；產業研究機構LMC Automotive預期，今年全球汽車銷量將較去年成長6%，至8580萬輛。

此外，土耳其南部強震使當地主要鋼廠部分生產及運輸受阻，可能降低其鋼材出口數量，轉而優先供應災後重建需求，預期將帶動歐洲區用鋼需求升溫。國際鋼市將進入第2季傳統旺季，各大型用鋼需求穩步回升，需求前景持續看好。

供給方面，中鋼指出，中國持續深化供給面改革，中鋼協公布去年粗鋼產量下降2.1%，至10.13億噸；世界鋼鐵協會（Worldsteel）統計，去年全球粗鋼產量年減4.3%，至18.315億噸；World Steel Dynamics（WSD）則預測，今年全球粗鋼產量進一步下降至18.22億噸、年減1.5%。

庫存方面，各項鋼材逐步下滑，如日本去年底薄板三品庫存量421.4萬噸，已自高點大幅減少45萬噸，預期全球鋼鐵供給將持續緊俏。

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原物料行情部分，鐵礦砂價格超過每噸125美元水準，冶金煤價格受澳洲昆士蘭強降雨礦商撤離人員、中國重返澳洲煤炭交易市場傳聞及用鋼需求帶動，每噸漲破380美元，煉鋼成本攀升，支撐國際鋼價。

中鋼指出，國際鋼價U型反轉已進入上升通道，經濟面利空因素逐步淡化，中國解封及歐美製造業景氣築底回升等利多，催動用鋼產業積極回補庫存，且全球鋼材供給限縮、煉鋼原物料成本急遽上揚，預期國際鋼價將呈現易漲難跌格局。（編輯：楊蘭軒）1120215