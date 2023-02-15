扎根高雄 鴻海規劃在橋科建立電池產業生態鏈

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鴻海董事長劉揚偉（左）15日率高階團隊拜會高雄市長陳其邁（右），針對在高雄建立完整電動車關鍵零組件供應鏈等議題進行交流。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）鴻海董事長劉揚偉今天率高階團隊拜會高雄市長陳其邁。劉揚偉表示，鴻海大力推動電動車產業在高雄發展，也規劃在橋科園區建立電池產業生態鏈，完備高雄電動車產業鏈。

鴻海繼去年宣布進駐高雄和發產業園區及橋頭科學園區，成立台灣電芯研發暨試量產中心及打造電動巴士、電芯生產基地後，劉揚偉今天親率高階團隊拜會陳其邁，對於在高雄建立完整電動車關鍵零組件供應鏈等議題交流。

高雄市經發局會後新聞稿指出，鴻海集團目前在高雄推動重點包括電動車產業、智慧城市及軟體研發，並能整城輸出到國際，對高雄推動產業轉型，發展電動車產業及智慧城市相關應用至為關鍵。

劉揚偉提到，會大力推動電動車產業在高雄發展。高雄是新南向重要對接窗口，有全台最大商港及廣大生產腹地，非常適合做為電動車生產基地，未來電動車相關零組件可在高雄生產，帶動產業上、下游發展。

劉揚偉指出，鴻海也規劃在橋科園區建立電池產業生態鏈，包括電芯、電池包、LFP正極材料、負極材料、先進電池材料等，並邀台灣電池產業合作夥伴一起到橋科投資，打造更先進完善的高雄電池產業園區，完備高雄電動車產業鏈。

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陳其邁表示，積極推動高雄電動車產業發展，爭取關鍵大廠投資高雄，並與中央密切合作，加速橋科開發期程，包括鴻海等多家電動車大廠進駐，搭配未來國家級自駕車聯網試驗場域落腳橋科，形成完整電動車生態系。

陳其邁表示，結合鴻海電動車研發製造能量，從材料、電解液、隔離膜到製程設備等，形成在地產業聚落，市府將扮演企業最強夥伴，跟鴻海攜手打造高雄成為全球最強電車基地，更是智慧交通的重要生產城市。（編輯：郭諭儒）1120215