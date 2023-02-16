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首頁 / 產經

日本1月貿易逆差8000億元 創單月新高

2023/2/16 15:29
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本財務省今天公布最新貿易統計初值顯示，今年一月的貿易收支為逆差3兆4966億日圓（約新台幣8000億元），創有比較數據、1979年以來單月新高。連18個月出現貿易逆差。

日本放送協會（NHK）報導，財務省公布今年一月貿易收支為逆差3兆4966億日圓，首度單月貿易逆差逾3兆日圓，貿易逆差比2022年8月的2兆8248億日圓高出許多，連續18個月出現貿易逆差，時間之長僅次於至2015年2月為止的連32個月呈現貿易逆差。

今年一月貿易逆差之所以增大，主要是進口增加，但出口難見成長。因原油、液化天然氣（LNG）等能源價格上漲，一月的進口額比去年同月增17.8%，為10兆478億日圓。出口額則是6兆5512億日圓，比去年同月增3.5%，但成長幅度小。

其中，日本對最大貿易夥伴中國的出口額減少了17.1%，為9647億日圓。上一次日本對中國的出口額低於1兆日圓是2020年1月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生初期。今年一月中國有農曆春節連假，企業活動停滯，日本對中國的出口大受影響。

此外，能源價格上漲、日圓貶值等的因素導致進口額持續擴大。未來出口額是否增加，將左右貿易逆差的情況。

日本官房副長官磯崎仁彥今天在例行記者會上表示，進出口的動向會受到國內外經濟局勢、原油價格動向等各種因素的影響，將密切關注今後的動向。（編輯：高照芬）1120216

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