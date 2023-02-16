地方財政會報登場 聚焦永續債券與財劃法兩議題

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（中央社記者張璦台北16日電）財政部今天召開地方財政業務聯繫會報，面對淨零浪潮，永續發展政府債券在會中獲得雙北市關注，另有地方財政首長提出財劃法修正議題，財政部長莊翠雲表示，會再廣蒐意見、凝聚共識。

為加強輔導地方政府財政業務，協助廣闢財源、增進財務效能，財政部今天召開地方財政業務聯繫會報，多數地方財政首長均親自出席或指派代表參加。

國庫署官員轉述，莊翠雲在會報中，親自頒獎給111年度地方政府財政業務輔導方案考核績優地方政府，並敦促各地方政府嚴守財政紀律，持續落實各項開源與節流措施，檢討調整財產稅稅基及稅率，確保地方財政穩健及永續發展。

同時，為推廣地方政府開源節流措施的績優案例，並拓展財務新思維，會報安排考核績優的新北市政府、新竹縣政府進行經驗分享。

國庫署官員表示，這次會報的重點在於永續債議題，邀請證券櫃檯買賣中心，與國庫署共同針對「地方政府債券發行及永續發展政府債券介紹」進行報告，介紹地方政府發行公債的法規及實務，並搭配國內外案例分享永續發展政府債券發行事宜；綜合研討環節，台北市、新北市財政高層有提問。

台北市政府財政局高層指出，台北市設有淨零排放管理自治條例，將推動綠運輸、低碳共享運具等，過去也有發行公債經驗，確實可以思考將兩者做結合。

此外，新北市等地方政府在會中提及財劃法修正議題，國庫署官員轉述，莊翠雲在致詞時表示，財政部會持續廣蒐、傾聽外界意見，期盼凝聚共識。

國庫署官員說，備受討論的財劃法，那麼久未修，是因為牽涉複雜問題，包含中央與地方之間的垂直分配、地方與地方的水平分配，各方提出的意見有時會互斥，因此形成共識難度相當高。

國庫署官員表示，財源這塊「餅」，類似零和遊戲，財政部一定會繼續搜集外部意見，認真審視這個問題，同時也希望地方多加開源。（編輯：林興盟）1120216