八大工商團體擬20日拜會總統 聚焦能源兩岸與經貿

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（中央社記者曾智怡台北19日電）八大工商團體將在明天赴總統府，向總統蔡英文拜晚年，並從產業、能源、兩岸、國際經貿等面向提出建言，包括政府應制訂符合台灣經貿利益主體性的經濟戰略、給予中小企業減碳輔導、促進兩岸交流等。

依循慣例，八大工商團體會在新年初始共同舉辦新春團拜，並邀請總統出席，雙邊藉此交流；不過，自COVID-19疫情侵襲全球以來，改由工商團體赴總統府拜年，今年拜年時間訂在2月20日，也是內閣改組後，工商團體負責人與總統首次面對面共商經濟課題。

隨著地緣政經衝突、高通膨危機接踵而來，去年下半年景氣轉弱，全球經濟進入休眠期，加上淨零碳排趨勢不可逆，初步盤點，工商團體將在總體經濟、淨零碳排、數位轉型、兩岸關係等面向提出建言。

工總秘書長陳益民表示，有鑒於地緣競爭對經貿環境的影響日增，日本、美國、歐盟皆制訂印太經濟戰略，台灣身處印太區域關鍵位置，呼籲政府制訂符合台灣經貿利益主體性的經濟戰略。

此外，工總預計向總統表達台灣人口結構問題，因少子化牽涉的不僅是產業人力缺乏，將連動整個社會、國家，亟待務實解方。

針對兩岸議題，工商團體建議政府重視中國在世界經濟位置中的轉變，兩岸也需打破當前緊張狀態，商總理事長許舒博表示，兩岸和平穩定極為重要，雙方目前仍欠溝通平台，假使主管機關較難使力，也可由民間經貿交流先行。

能源轉型方面，工商團體負責人指出，目前不僅再生能源進度不如預期，產業界對低碳能源的穩定供應也有所疑慮，因此建議不論是燃煤、燃氣、再生能源、核能、氫能都應列入選項，從而規劃合宜的發電結構。

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全國中小企業總會理事長李育家表示，中小企業資源較少，呼籲政府在數位轉型、淨零碳排課題給予協助，例如規劃補貼方案；他也提到，現在景氣預測悲觀，僅內需具備動能，政府應加強內需市場，研擬促進內需經濟措施。

八大工商團體包括全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會、台灣區電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會、三三企業交流會、台灣工商企業聯合會。（編輯：潘羿菁）1120219