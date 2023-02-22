清淨海漲逾80%連2天熔斷 3天飆漲248%興櫃今年最狂

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）興櫃資金潮持續火熱，清淨海延續昨天氣勢，今天開盤快速飆漲逾81%，最高報14.2元，開盤14分鐘就熔斷，連2天遭熔斷處置，3個交易日飆漲248%，成為今年來興櫃最狂股票。

清淨海今天以7.8元開出後快速放量上攻至14元，漲幅81.1%，隨即熔斷暫停交易，量能已爆出3565張，寫登錄興櫃來新天量。

興櫃市場近來人氣高漲，星宇航空在6個交易日內價格翻倍，連2天爆出超過12萬張成交量，今天起列為處置股，帶動資金潮轉向無漲跌幅的興櫃。

不過觀察興櫃今年來截至21日收盤漲幅，星宇航空僅排第5名，前4名由生技股包辦，分別為景凱的236%、雅祥生醫的184%、向榮生技的147%、水星生醫的131%。如果計算今天的漲幅，清淨海則超車景凱，躍居今年來漲幅冠軍。

雖然興櫃股無漲跌幅限制，但依規定，當交易時間內個別興櫃股票成交均價，與前一營業日成交均價差距達50%以上時，將暫停該檔興櫃股票交易直到當日交易時間結束。

專家也提醒，興櫃市場由於漲跌無限制，且交易機制為推薦券商報價驅動的議價交易，與一般上市櫃的集合競價自動撮合成交不同，且無法當沖，投資人需注意風險。（編輯：楊蘭軒）1120222