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清淨海飆漲觸發熔斷 金管會：櫃買已列線上監視股

2023/2/21 17:47
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（中央社記者謝方娪台北21日電）興櫃股清淨海今天飆漲到啟動熔斷機制，引起外界注意。金管會表示，櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票，若發現任何人涉有證券不法交易情事，將依規辦理，維護投資大眾權益。

星宇航空近日股價狂飆、衝上航空股王寶座，帶動興櫃市場投資熱潮。另一檔興櫃股清淨海今天漲幅一度達7成，觸發興櫃市場熔斷機制而暫停交易，引起外界注意。

金管會證期局副局長張子敏今天在例行記者會表示，「櫃買中心已將清淨海列為線上監視股票」。

張子敏強調，台股已建立監視制度，會對有價證券執行監視查核，若發現任何人涉有證券不法交易情事，將依相關規定辦理，以維護投資大眾權益。

張子敏提醒投資人，清淨海為興櫃公司，交易制度與集中市場不同，興櫃公司不僅沒有漲跌幅限制，且買賣流動性相對較低，投資人投資時應審慎研判。

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另有媒體關注星宇航空近日成為投資人關注熱點，股價上沖下洗，但星宇航空僅公告營收、並未揭露獲利狀況。張子敏解釋，星宇航空為興櫃公司，依照規定，星宇航空並不需要公告申報第1季及第3季財報。

張子敏說明，依照「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」規定，未上市、未上櫃的國內公司因作業時間不及，將可延長至每會計年度終了後4個月內公告申報財報，並可免公告申報第1季及第3季合併財報。（編輯：張良知）1120221

#張子敏
#星宇航空
#金管會證期局
張子敏
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