台灣木工機械展回歸實體4/20開展 聚焦永續創新商機

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（中央社記者劉千綾台北23日電）台灣國際木工機械展將於今年實體舉行，台灣為全球第4大木工機械出口國，外貿協會預估將吸引日本、越南、馬來西亞等國際買主，與台灣業者在永續、新創等領域進行交流。

外貿協會與木工機公會主辦的台灣國際木工機械展（WOOD TAIWAN）將於今年4月20日至4月23日於台北南港展覽館1館舉行，受疫情影響，展覽睽違5年後實體舉辦，貿協表示，國際買主反應熱烈，來自越南、泰國、日本、印尼及馬來西亞等國的買主已陸續確認將來台參展。

本次參展廠商皆以實際行動落實「Envision a Greener Future」的展覽標語永續精神，提供新式解決方案，提升木材使用率。以本屆展覽規模最大的恩德科技為例，「智機化開板生產線」可降低資源浪費，提供傢俱系統櫃板業者各種高效率、低失誤、高準確率與友善管理之全工廠製程解決方案。

正光公司將展出的指接機設備，突破以往技術，透過指接機的加工工序，可善用廢料進行再生，再加上拼板機加工，就可以完成一大片板料，不僅增加木材的使用率，也是將廢料轉化成材料。

另外，全球知名的四面鉋木製造商勝源機械，從能源端落實綠電，實際付諸ESG行動。其他指標廠商如長風、龍德、廣穎、振蕭、洪業、仕興、快得、張今、向勁、高境、利偉、西門子與HOMAG等，也將展出最新研發設備。

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國際木工機械展今年新增「木工DIY工具區」、「五金配件及板材區」及「木質森活區」，亮點廠商包含台灣工藝研究發展中心、魯班塗料、比喬國際、東山製材廠及方木公司等，透過納入周邊DIY工具及精緻木材製品，將軟性元素帶入機械展，激盪產業鏈交流。

展覽涵蓋上中下游相關展品，從木材、加工設備、零組件、手工具、手作木工DIY、雷射雕刻、家具五金、軟體服務到木質家具等，主辦單位也將合作推出主題式導覽、木結構永續論壇、木工機械智慧製造研討會、永續研討會暨企業碳健檢、DIY等多元活動。（編輯：潘羿菁）1120223