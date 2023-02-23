文曄估首季營收減逾24% 下半年庫存回補可期

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（中央社記者吳家豪台北23日電）半導體通路商文曄今天召開法人說明會指出，受到淡季效應及客戶調整庫存影響，預估今年第1季營收將季減24%至29%；下半年有望出現庫存回補需求，但還需觀察總體經濟能否拉動終端需求上升。

文曄2022年第4季合併營收約新台幣1575億元，季增1%，年增22%；因手機產品占比增加、影響毛利率，營業利益為26.28億元，季減10%，年減11%；歸屬於母公司業主淨利約11.5億元，季減44%，年減45%；每股盈餘1.31元。

文曄2022全年合併營收約5712億元，年增28%；營業利益約117.8億元，年增12%；歸屬於母公司業主淨利約76.3億元，年減4%；每股盈餘8.61元。

展望2023年第1季，文曄預估營收將介於1120億元至1200億元，季減24%至29%；歸屬於母公司業主將介於5.35億元至7.27億元，季減37%至53%；每股盈餘將介於0.61元至0.83元。

文曄財務長楊幸瑜說，第1季通常是營運淡季，客戶也在降低庫存水位，文曄各產品線都呈現季減，其中以毛利率較低的手機產品下滑幅度較大，因此今年第1季整體毛利率推估將介於3.55%至3.75%，優於去年第4季的3.17%。

文曄董事長鄭文宗表示，今年第1季訂單很少，因為傳統淡季需求較弱，客戶也都在調整庫存，幾乎所有產品應用別的需求都下滑，僅電動車和資料中心產品能維持年增。第2季半導體需求有望回穩，等到下半年客戶庫存清理得差不多，將出現回補庫存需求。

鄭文宗說，整體半導體產業能否往上走，與通貨膨脹、升息、俄烏戰爭、中國解封等因素息息相關。比較早衰退的領域例如消費性電子和個人電腦，會比較早開始出現回補庫存需求；資料中心和汽車電子領域也在做庫存調整，但調整幅度不會過度劇烈。

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他表示，半導體供應鏈上游製造商要解決庫存問題，除了減產之外沒有別的方法，許多大廠包括台積電今年第1季需求也不如以往，供應鏈上游減產後，經過一段時間會回到安全水位。文曄去年第4季庫存金額比第3季下降約100億元，庫存天數低於60天，已差不多回到標準水位。

鄭文宗坦言，今年大環境變數非常多，很多影響從去年下半年就開始，但文曄追求的目標沒有改變，持續強調要增加市占率及提高獲利。（編輯：郭無患）1120223