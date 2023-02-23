宸鴻：上半年應是谷底 下半年業績可望明顯轉好

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（中央社記者賴言曦台北23日電）觸控面板廠TPK-KY宸鴻執行長謝立群今天在線上法人說明會表示，今年因遇到景氣下行，所以設定主旋律就是本業維穩；策略長劉詩亮坦言，上半年營收年減幅將達雙位數。

劉詩亮解釋，今年上半年應是谷底，可能面臨損益平衡的壓力，但下半年有客戶新產品帶動，業績可望明顯轉好，而今年的資本支出主要也集中在下半年。

謝立群說明，今年開拓優質新客戶，展開新事業，採用新技術、新能源、新製造，2020年始做的3D打印也將擴大規模，另自行車護墊、頭盔產品及電子紙事業、儲能產品都將成為今年觸控模組之外的產品重點。

他解釋，電子紙產品採用元太科技的E Ink、虹彩光電的膽固醇液晶兩大電子紙技術，除黑白電子紙也有彩色電子紙，產品應用從電子書、筆記本到商用產品。

宸鴻也將參與太陽能事業投資，取得儲電設備、充電樁業務的擴展機會；新能源車則擴展至中控系統總成，提供給新能源車客戶，其中包括美國、中國客戶。

劉詩亮指出，去年第4季7吋觸控產品營收季減49%，主因手機觸控模組已沒新產品訂單，但7至11吋平板電腦觸控產品出貨增加，主因受惠自第3至4季客戶推出新產品。不過，筆電產品營收不理想，則因客戶庫存大幅調整；16吋以上公共顯示器、教育顯示器觸控產品營收季減38%。

宸鴻統計，去年第4季最大客戶營收占整體營收比重達50%，較第3季的42%增加，主因有平板電腦觸控新產品推出；去年第4季前5大客戶占整體營收91%。

關於奈米銀觸控產品進度，謝立群直言，因技術開發較成熟，客戶認證中，所以後續投資不大。

宸鴻2022年全年營收新台幣971.8億元，較2021年下降5.7%。全年產品出貨量約9000萬台，較2021年下滑14.7%。中、大尺寸產品營收持續成長，2022年7至11吋及11至16吋產品營收占比合計達78%，較2021年增加73%。（編輯：趙蔚蘭）1120223