逸達氣喘新藥二期臨床3月底解盲 啟動國際授權

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）逸達生技財務長詹孟恭表示，2022年合併營收約新台幣3.02億元，年成長33.39%，創下歷史新高；用於治療過敏性氣喘新成分新藥FP-025二期臨床概念性驗證，預計3月底解盲並啟動國際授權。

逸達今天受邀參加第一金證券舉辦線上法人說明會，詹孟恭表示，用於晚期前列腺癌的新劑型新藥CAMCEVI在2019年至2022年已為逸達帶進超過新台幣10億元，其中超過8億元已陸續認列營收。

詹孟恭指出，逸達即將迎來自2024年起另一波CAMCEVI收入的高峰；除了42毫克（6個月劑型）預計在今年底前在歐洲上市外，3個月劑型預計在完成批量放大並累積安定性數據後，於2024年提出歐美藥證申請，預估在2025年獲核准並上市銷售，除將帶進新的里程金與權利金外，亦可望進一步帶動6個月劑型銷售量。

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CAMCEVI第二適應症規劃用於治療兒童中樞性性早熟，6個月劑型現正於美國、歐洲、台灣與中國啟動多國多中心三期臨床試驗，預計於2025年完成臨床試驗並啟動國際授權。

詹孟恭表示，逸達在荷蘭進行新成分新藥FP-025，用於治療過敏性氣喘二期臨床概念性驗證，目前在最後臨床數據整理、統計分析階段，預計於3月底前公布試驗主要分析結果，之後啟動國際授權洽談。（編輯：張均懋）1120223