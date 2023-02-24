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亞旭爭取5G商機參展MWC 切入企業需求提供解決方案

2023/2/24 11:44（2/24 12:23 更新）
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（中央社記者吳家豪台北24日電）華碩轉投資網通廠亞旭電腦今天宣布，將於2月27日前往西班牙巴塞隆納參加世界行動通訊大會（MWC），聚焦企業專網、車聯網、民生物聯網等3項解決方案，並展出最新的5G、Wi-Fi 7系列產品。

亞旭發布新聞稿表示，期盼藉由擴大5G生態系及提供更安全的數據傳輸，替企業優化解決方案。

亞旭提供的企業專網解決方案已有實際應用，例如可將水下感測裝置的數據和畫面即時傳輸至網管系統，以利監測水中生態。

近年來，亞旭的專網技術也實現智慧工廠5G AIoT（人工智慧物聯網）虛實整合，讓自主移動機器人（AMR）、無人搬運車（AGV）和虛擬實境（VR）裝置蒐集的數據，高速傳輸至網管系統，操作人員可即時協同作業和進行遠端維護。

在車聯網方面，亞旭搭建的5G C-V2X OBU及路側5G C-V2X RSU系統，以高頻且高速傳輸，把緊急車輛位置、路況及號控資訊提供給號誌控制系統，並切換為優先號誌。

亞旭表示，正在發展中的下一代無線網路技術Wi-Fi 7，可提供更高的速度、更低的延遲和更穩定的連接，幫助運營商提供高品質的用戶上網體驗。（編輯：潘羿菁）1120224

#亞旭
#華碩
#亞旭電腦
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