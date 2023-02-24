高雄第3家漢神百貨 簽約進駐高捷凹子底站旁開發案

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）富邦人壽「高捷凹子底站旁商業區開發案」與漢神購物中心合作，今天簽約宣布將開設高雄第3家漢神百貨，商場及停車空間合計逾8萬坪，預計2027年開幕。

富邦人壽與漢神購物中心今天上午舉行「富邦人壽高雄捷運凹子底站旁商業區開發-百貨商場租賃案」簽約儀式，高雄市長陳其邁、富邦金控董事長蔡明興、國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯嘉騏等人出席。

陳其邁致詞表示，富邦人壽與漢神購物中心強強聯手，在輕軌、捷運交界處開發百貨商場，將成為北高雄發展新座標，許多高雄人都相當期待。高雄也將致力成為國內外旅客進出台灣的重要據點，加速發展觀光等產業。

蔡明興表示，漢神購物中心為高雄地區百貨、購物中心營運龍頭，此次與漢神購物中心攜手合作，共同投入高雄市政府的凹子底站旁地上權開發案，可望為高雄創造更多就業機會，也促進區域經濟發展。

富邦人壽「高捷凹子底站旁商業區開發案」去年開工動土，規劃興建1座地下6樓、地上48樓、開發總面積達15萬坪的複合型園區，內容涵蓋百貨商場、辦公、飯店、健身中心、水族館等設施，預計2026年完工。

漢神購物中心將於開發案地下3樓至地上8樓開設高雄第3家漢神百貨，商場租賃面積約4萬5000坪，另提供2500個汽車位、5000個機車位，商場及停車空間合計逾8萬坪，預計2027年開幕。

此外，富邦人壽表示，另已與柏文健康事業公司、南仁湖育樂公司分別簽約，於開發案中引進休閒運動健身中心、都會型水族館等設施，並再計畫與飯店業者合作。（編輯：謝雅竹）1120224