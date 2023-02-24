大江基因分子檢測實驗室獲國家認證 攻精準醫療商機

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）精準醫療、AI大數據的發展，推動基因選藥漸漸成為全球用藥與治療的新趨勢，大江生醫子公司大江基因宣布通過國家認證列冊分子檢驗實驗室，針對心血管用藥指引基因檢測（LDTs）最快今年可望在醫學中心服務。

大江基因表示，常見藥物不良反應來自基因變異或過敏，嚴重者甚至有可能導致失能、失明，根據全國藥物不良反應通報中心統計，110年共接獲13615件不良反應通報，足見精準用藥的重要性。藉由檢測技術預防不可預期的不良反應，是導入個人化醫療的重要一環。

大江基因指出，2011年成立以來，致力於提供完整的基因檢測服務，同時以個人化基因檢測提供輔助產品及服務，往精準個人化醫療邁進。是目前政府列冊的16家企業中唯一針對兩種心血管用藥進行檢測的實驗室。

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大江集團近年積極深耕ESG擘劃永續藍圖，大江生醫董事長林詠翔表示，「能存活於未來的企業，今天就要活在未來」，面對全球客戶，大江生醫將以綠色製造、綠色產品，依循環境足跡最小化的路徑，與供應鏈和63國客戶一起共創永續商機。

大江生醫為全台灣首間加入RE100企業，承諾於2030年達到百分之百使用再生能源，也於2021年通過SBTi科學減碳目標，淨零碳排的目標年分則是2040年。大江生醫參與國際永續評比機構S&P Global Corporate Sustainability Assessment （CSA），成績在全球同業中排行前13%、兩岸三地同業排行第一。（編輯：趙蔚蘭）1120224