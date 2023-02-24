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誠品生活虧損收斂 去年每股虧3.97元

2023/2/24 20:36
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（中央社記者江明晏台北24日電）誠品生活公告2022年財報，每股虧損3.97元，較2021年每股虧4.82元減少，去年虧損主因受疫情衝擊，加上物流與電商仍處於投資期所致，今年有望拚轉盈。

誠品生活今天公告財報，2022年合併營收新台幣55.84億元，比前年增加19.3%，營業毛利率34.83%，較前年微降0.45個百分點，歸屬於母公司業主淨損1.88億元，較前年虧損2.28億元縮小，每股虧3.97元，較2021年每股虧4.82元虧損減少；誠品生活董事會決議今年度不分派股利。

誠品生活虧損主因除了受到疫情衝擊之外，還在於物流與電商仍處於投資期，營收挹注速度尚未產生規模經濟效益，不過誠品生活董事長吳旻潔先前表示，隨著疫情遠離，「已到隧道盡頭，慢慢見到光」，可望在今年力拚轉盈。

據點方面，今年誠品除了將陸續結束台北車站K區地下街經營權、信義大店營運外，同時也會開展新店裕隆城店、台中七期店等大型據點，台南碳佐麻里店預計2024年第4季開幕。

東南亞首家誠品已在去年底在馬來西亞吉隆坡開出；誠品目前在香港已拓展至16家據點，包括3家大型店及社區據點，今年也持續努力在香港拓展。（編輯：張均懋）1120224

#誠品生活董事會
#吳旻潔
#香港
吳旻潔
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