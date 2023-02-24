投審會核准6案 國巨砸218.3億元取得法商股權

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（中央社記者劉千綾台北24日電）經濟部投審會今天核准及備查6件重大投資案，其中國內被動元件大廠國巨以約新台幣218.3億元，間接受讓取得法商股權，從事經營工業感測器產銷業務。

經濟部投資審議委員會今天召開第1220次委員會議，會中通過重大投資案件計6件，其中僑外投資有4件，陸資投資、對外投資各1件。

台灣被動元件大廠國巨股份有限公司以7億1699萬9100美元（折合約新台幣218億3477萬元）間接受讓取得法國施耐德電機公司（SCHNEIDER ELECTRIC）旗下法國 HUDSON HOLDCO FRANCE 股權，從事經營工業感測器產銷業務。

僑外投資部分，日商東京海上日動火災保險股份有限公司以40億1412萬3980元增資新安東京海上產物保險股份有限公司，從事經營財產保險業。

美商R&D CIRCUITS 以19億2600萬元，受讓取得興普科技股份有限公司股權，主要從事經營各類高密度、多層印刷電路板（PCB）、電子零件組裝（SMT）及EMS服務等產品之生產製造。

新加坡商RAIDEN APAC PTE. LTD.以31億8620萬元增資台灣科高基礎設施有限公司，主要業務係為集團公司提供管理服務，協助管理集團公司IT基礎設施、設備之設計、研發、測試，並管理IT基礎設施、設備之製造與供應鏈。

另外，馬來西亞商 DANBO MALAYSIA SDN. BHD.以16億4700萬9486元投資禾聿股份有限公司，從事經營一般投資業。

陸資投資方面，陸資投資人香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以2億7500萬元增加台灣分公司營業所用資金，主要從事經營研發資訊軟體與銷售業務。（編輯：趙蔚蘭）1120224