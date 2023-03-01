缺蛋危機推升通膨？ 楊金龍：權數小我認為不會

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）通膨壓力續存，近日又爆缺蛋風波，引起民怨，中央銀行總裁楊金龍今天指出，蛋在消費者物價指數（CPI）權數僅千分之3，雖然雞蛋漲幅大，但不至於進一步推升通膨。

通膨壓力籠罩全台，根據主計總處最新預測，今年CPI上漲率仍高達2.16%；此外，近日許多民眾買不到蛋，物價上漲加上買不到重要民生用品，導致民怨高漲。

立法院經濟委員會今天召集農委會、國發會、經濟部、公平會等相關部會，就「面對物價高漲與缺蛋荒，政府相關管控機制與因應對策」進行報告；央行總裁楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告時，也被問及缺蛋議題。

楊金龍說明，雞蛋漲幅很大，但蛋在CPI權重僅千分之3，民眾不可能將所有所得都去買雞蛋，因此不是CPI數字與民眾感受背離，而是部分民生用品占整體支出的比率有限。

國民黨立委洪孟楷直指雞蛋是最基本的民生食材，如果雞蛋漲價又缺蛋，會不會進一步導致物價上漲、引發通膨；楊金龍表示，因為雞蛋上漲導致嚴重通膨，「我認為比較不會」。

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洪孟楷追問，部分小吃店、早餐店加蛋已經漲至15元，未來若雞蛋供應無虞，價格是否有下調空間；楊金龍坦言，價格上漲後，比較不容易再下來，但他強調，雞蛋在整體CPI所占權數並不大。

民進黨立委林楚茵則關切CPI數據與人民感受不符，楊金龍說明，CPI是用整體權數計算，其實主計總處公布的民生物品、每月購買一次等品項漲幅還是比較大，只是占CPI權重比較少；不過他坦承，通膨有和緩跡象，但台灣通膨的壓力仍在。（編輯：林淑媛）1120301