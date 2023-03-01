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基米1.5億現增到位 永立榮羊水幹細胞獲台美專利

2023/3/1 19:05
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（中央社記者韓婷婷台北1日電）國內基因定序廠基龍米克斯生物科技今天公告現增新台幣1.5億元銀彈提前到位，今年展望正向樂觀。永立榮生醫則宣布，繼台灣之後，球型羊水幹細胞技術，獲得美國專利局審查通過，取得美國專利。

基米總經理江俊奇表示，此次現金增資以每股18.8元溢價發行8000張，總計募資金額新台幣1.5億元已全數到位。除既有股東與公司員工的繼續支持外，還獲得包括華南永昌創投等特定人的參與，將用於建廠資本支出與充實營運資金。

江俊奇表示，核酸與胜肽GMP先導工廠已完成ISO 9001（品質管理系統），3月可望取得醫材試劑儲存與運銷GDP（優良運銷規範）許可，並計畫於上半年向衛福部食品藥物管理署（TFDA）申請軟體評鑑。將朝多肽領域發展，未來可提供新生抗原合成服務，進一步跨足癌症治療市場。

展望今年，江俊奇表示，旗下基因定序業務將穩健成長、CDMO業務布局逐漸展現效益，同時也將擴大策略合作面相，對全年展望持正向樂觀看法。

專注研發羊水幹細胞再生療法的永立榮生醫宣布，已接獲書面通知，開發的球型羊水幹細胞技術，獲得美國專利。

永立榮總經理暨研發長黃效民表示，永立榮的專利球型羊水幹細胞，不需要支架或藥物輔助，就可以自然聚集生成立體3D球型，後續臨床應用的開發策略，暫時先綁定最常見的婦女尿失禁申請專利。（編輯：楊蘭軒）1120301

#江俊奇
#永立榮
#黃效民
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