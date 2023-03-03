工總啟動碳盤查標籤方案 助中小企業加入減碳行列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾、曾智怡台北3日電）綠色供應鏈浪潮興起，工總今天啟動「碳盤查標籤方案」，提出盤查、查證到標籤的全雲端一站式服務，鼓勵中小企業主動自我宣告、揭露碳排放，協助業者以可負擔經費了解自己的碳盤查，因應國際減碳趨勢。

因應國際趨勢與台灣推動2050淨零碳排政策，工總今天在「永續淨零 攜手同行 - 中小企業ESG碳管理」高峰論壇宣布啟動碳盤查標籤方案，藉由標籤標示展現企業自主推動成果，回應利害相關者、強化溝通效果並符合國際發展趨勢。

工總理事長苗豐強致詞表示，相對於大企業及環保署目前所列管廠商，多數中小企業沒有碳管理能力，在面對多元且複雜的碳議題時顯得徬徨不安，需要一套整合式的服務協助有效掌握自身碳資訊。

苗豐強說，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）跨越政治力量開徵碳稅，使得企業一方面注重營運，同時也要重視碳排放；他舉例地毯、玩具和輪胎等，各行各業都需要知道碳排放，建立標籤機制協助企業用科學方式檢測，之後再進一步接軌環保署國家方案或採用國際標準計算。

工總秘書長陳益民受訪表示，一般中小企業無法負擔高額的碳盤查經費，但是工總設計的碳標籤方案，是中小企業可負擔的系統。

經濟部次長曾文生表示，台灣以出口產業為導向，CBAM今年10月起開始試行申報，如何協助企業被有效認證很重要。企業的目標是減碳，但操作方法大家較不熟悉；工總嘗試提出解決方法，是一個很大突破和進度。

至於台灣能源轉型工作，曾文生提出「台灣淨零轉型策略藍圖」規劃，第一階段是進口替代，未來台灣會減少進口燃煤，但綠能投資會增加，因此GDP有望增加；第二階段則是出口擴張，台灣用電需求增加也會帶動電力設備，可以藉此打進國際的綠能設備市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣證券交易所董事長林修銘致詞表示，從國際供應鏈對碳排要求，以及CBAM催化淨零碳排速度，近年世界各國日趨重視此議題，企業必須擬定相應策略、積極減碳，才能得到國際訂單，持續維持台灣國際競爭力。

工總碳盤查標籤方案攜手合作永續低碳聯盟成員，包含華威利群、SGS、德國萊茵，提出全雲端一站式服務。工總表示，去年已經舉辦查證員的訓練課程，未來會持續向中小企業推廣，一起分擔淨零碳排責任。（編輯：潘羿菁）1120303