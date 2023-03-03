鷹派陳南光請辭 朱美麗成央行史上第2位女性副總裁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北3日電）央行副總裁陳南光請辭，總統府任命政大經濟系兼任教授、央行前理事朱美麗接任副總裁一職。央行表示，朱美麗將是繼郭婉容之後，央行史上第2位女性副總裁。

陳南光過去擔任央行副總裁期間，在新聞版面「聲量」高，先前多次投書銀行家雜誌評論央行貨幣政策，他主張要積極升息，公開與央行唱反調，論調立場被視為鷹派。

最近一次今年2月陳南光即投書抨擊，央行貨幣政策走走停停，容易落入停滯性通膨陷阱，也多次呼籲央行不可樂觀認定「台灣通膨相對溫和」而掉以輕心。

此外，央行部分現任、前任理事在110年合著出版新書「致富的特權：20年來我們為央行政策付出的代價」，陳南光更是寫了推薦序，當時被外界解讀為是央行內部的茶壺風暴，引起金融圈高度熱議。

不過陳南光任期屆滿請辭後，總統府今天頒布總統令，所遺副總裁職務由政大經濟系兼任教授朱美麗接掌，任期自今年3月5日至117年3月4日止。朱美麗將是繼郭婉容後，央行史上第2位女性副總裁。

此外，總統府派朱美麗擔任央行第20屆理事會理事並為常務理事，任期自今年3月5日至114年1月26日止。

事實上，熟稔國際金融與總經的朱美麗在97年到109年間擔任央行第17屆至第19屆理事會理事，參與過央行前總裁彭淮南與現任總裁楊金龍的貨幣政策決策，這次重返央行理事會，料將不陌生運作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

央行指出，朱美麗現年67歲，台大經濟系畢業、政治大學國際貿易研究所碩士、美國俄亥俄州立大學經濟學研究所碩士、博士。曾擔任政大經濟系教授、系主任、社會科學學院副院長、學生事務處學務長、副校長。

央行表示，今年3月5日起，央行理事會的女性成員共5位，包含財政部長莊翠雲、經濟部長王美花、朱美麗、永豐金控董事長暨台大國際企業學系教授陳思寬與台大經濟系特聘教授暨中央研究院院士李怡庭，女性成員數創下歷年來新高。（編輯：潘羿菁）1120303