金控搶人才釋出破萬職缺 數位科技成新戰場
（中央社記者潘姿羽、謝方娪台北4日電）台大校園徵才博覽會開跑，金融業搶人才不手軟，光是「金控雙雄」就釋出破萬名職缺，國泰金控開放6200名職缺、富邦金今年預計開放6500名內外勤；此外，數位科技、IT人才也是攬才重點。
台大校園徵才博覽會今天登場，金融業向優秀青年招手，國泰金總經理李長庚、新光金總經理吳欣儒、中信金總經理陳佳文及南山人壽總經理范文偉皆親自到場，展示攬才誠意。
各家金控業者多看好人工智慧（AI）發展，並努力布局新興科技。陳佳文表示，台灣很缺科技IT相關人才，尤其是科技業搶很兇，這部分確實比較競爭。
國泰金控釋出6200名職缺，5大職系包括儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英，其中「數位科技」重點人才需求高達450名，較去年成長50%，並號召跨界人才擔綱金融數位轉型的核心引擎，包括熱門AI領域。
儘管景氣放緩，李長庚表示，金融業肩負民眾的財務管理以及保險，是百年事業，不會因為短期景氣變動，影響到人才爭取及留用政策，「不管景氣如何，都需要好的人才，因為我們看長遠發展」。
富邦金今年預計開放6500名內外勤職缺，包括50至60位儲備幹部（MA）、客戶服務、永續金融、資訊科技與風險管理人才及業務發展菁英，包含壽險業務員、銀行法人金融IA及個人金融RA業務人才、產險企業保險營業人員、證券營業員等。
新光金控暨各子公司今年招募人數目標近4000人，除外勤業務菁英、理財行銷人才等，提供超過百名數位金融資訊及行銷人才、儲備業務主管及MA管理菁英等職缺。吳欣儒接受媒體聯訪時表示，新光今年積極招募數位、永續、法務及MA等人才。
台新金控今年預計釋出逾3000個職缺，並招募70名儲備幹部，此外，今年將啟動海外招募計畫，首波4月初將在日本展開。永豐金今年整體徵才人數近千人，包含永豐銀行策略人才MA/PA及永豐金證券MA約40人以上。
元大金控今年釋出6大領域、800個職缺，包含業務人員、數位創新、資安及資訊人員、營運管理人員等，更預計招募30至50位MA。玉山金控今年預計招募600名人才，除了50名儲備幹部，也積極延攬私人銀行、財富管理、跨境服務、永續金融、資訊科技、資料科學等多元領域人才。
南山人壽今年預計招募500名內勤員工及數千名業務新血，「2023南山人壽儲備菁英計畫」預計開放20名職缺、擇優錄取，年薪上看百萬元。（編輯：張均懋）1120304
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