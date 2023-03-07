住宿餐飲回春助攻 商業景氣循環指數連3季向上

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（中央社記者曾智怡台北7日電）受惠住宿餐飲、服務業回春，商研院今天發布台灣商業服務業景氣循環分析預測，2022年第4季商業服務業景氣循環同行指標綜合指數持續第3季回升，並預測至今年7月將持續上升。

不過，商研院提醒，經濟成長動能從外需轉變成內需趨勢明顯，國際景氣不確定性對台灣經濟衝擊不能小覷。

商研院今天發布台灣商業服務業景氣循環分析預測，2022年第4季商業服務業景氣循環同行指標綜合指數持續第3季的回升，並預測至今年7月會持續上升。商研院分析，主要原因是「住宿餐飲業」與「服務業就業人數」領先其他同行指標，分別在2021年7月與2021年11月觸底回升，且升勢明顯。

然而，同行指標中的其他3個子指標仍續走低，以其標準化的循環趨勢值來看，「批發與零售」、「不動產及住宅服務」與「住宅服務與水電瓦斯、其他燃料消費」仍分別陷於-3.01、-1.52與-1.26個標準差深淵。

再者，領先指標綜合指數在2021年11月出現高峰後一路下滑，到今年1月已降到-1.28個標準差。商研院分析，同行指標中只有少數2個子指標，與領先指標其中的1個子指標「運輸及倉儲」回升，顯然尚無法代表整體景氣變動已脫離持續下行的風險。

商研院表示，環顧全球經濟情勢，深陷在揮之不去的通貨膨脹、停滯膨脹、債務危機的迷霧之中，出口導向為主的台灣經濟在2022年的經濟成長率中，「淨出口」的成長貢獻度竟然為-0.72個百分點。

主計總處發布去年經濟成長率縮小為2.45%，商研院指出，經濟成長的動能從外需轉變成內需，趨勢明顯，而出口一向為台灣經濟成長的引擎，國際市場動亂與需求疲軟對台灣經濟衝擊不能小覷。從產業別觀察，去年的成長率貢獻度也出現賓主易位的大變化，服務業貢獻度大於工業，分別為1.44與0.78個百分點。

商研院表示，在石油危機後的經濟全球化，雖然讓跨國企業有了維繫利潤的累積與成長的擴張可能性，實質上長期生產力並無真正提高；如今全球化經濟成長模式的週期走完，各種不確定性危機開始層出不窮。

不過，商研院認為，確保世界恢復長期生產力成長的三大革命（商業、工業與能源革命）均正在起步走，數位轉型與ESG永續轉型即是治本良方。（編輯：張均懋）1120307