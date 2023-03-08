宏達電拚淨零減碳 自願性揭露氣候資訊

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（中央社記者江明晏台北8日電）宏達電今天宣布，成為氣候相關財務揭露工作小組（Task TCFD）的支持者，將自願性揭露氣候相關資訊，達到資訊透明度，這也代表著宏達電朝著淨零減碳發展目標前進。

隨著氣候變遷影響加劇，企業皆面臨氣候所帶來的風險，宏達電今天發布新聞宣布，成為氣候相關財務揭露工作小組（Task TCFD）的支持者，將於2023年自願性發布首份TCFD獨立報告書，揭露氣候相關資訊，成為台灣極少數以發布獨立報告書取代將訊息納入企業年度永續報告書的公司之一。

氣候相關財務揭露（TCFD）工作小組於2015年由國際金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）所成立，至今已獲得全球遍布4000多個組織的支持，其中包含台灣超過120個組織。

宏達電表示，宏達電在營運各層面落實對環境永續的堅持，宏達電最新產品VIVE XR Elite所有包裝材料皆屬100%可回收材質，99.99%由紙質材料製成。（編輯：趙蔚蘭）1120308