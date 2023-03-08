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福貞2月合併營收5.66億元 創同期次高

2023/3/8 17:31
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（中央社記者潘智義台北8日電）製罐廠福貞控股今天公告，2月合併營收新台幣5.66億元，創同期次高，較1月與去年同期分別成長13.16%與24.73%；累計前2月合併營收10.67億元，年減6.15%。

福貞控股發布新聞稿指出，隨著中國終端消費市場已見有感復甦，第1季表現正向可期。

中國清零政策退場，民生消費需求逐步擴張。中國國家稅務總局最新數據顯示，今年春節假期，中國全國消費相關行業銷售收入較去年成長12.2%，比起疫情前的2019年春節假期也成長12.4%。

福貞控股表示，因庫存去化快速，中國品牌客戶陸續啟動備貨，加上新竹廠保持纖體罐（Sleek can）台灣獨家供應商地位，出貨量仍有高成長，推升2月合併營收達歷史同期次高，較去年同期與1月皆成長。

福貞指出，春節消費數據顯示，中國解封後的消費力道穩健，且伴隨疫情感染人數達高峰後回落，飲品勢將帶動金屬包材需求，目前市場可見以涼茶、碳酸性與機能性飲料等為需求大宗，二片式鋁罐市場仍將維持成長。

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福貞說明，中國三片式馬口鐵罐市場需求雖已平穩，正積極開發高毛利異型罐產品，且海外市場拓展有成，預期仍可維持優於市場表現。

台灣市場部分，福貞強調，新竹廠纖體罐持續獨家供應，其中的200毫升（ml）的迷你罐型，主要以碳酸性、氣泡飲與茶類飲品為主，主要客戶為全球知名飲料大廠；另新開發的202罐蓋，用以封裝250、330ml碳酸性、氣泡飲與茶類飲品等，已獲國內機能性飲料大廠等客戶採用。（編輯：楊蘭軒）1120308

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