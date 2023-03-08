台經院孫明德：這幾年是高通膨 高利率時代

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（中央社記者劉千綾台北8日電）美國聯準會近日再度釋出鷹派論調，台經院景氣預測中心主任孫明德分析，美國今年物價上漲超過6%，通膨雖和去年相比稍減緩，但仍非常嚴重；他預估「這幾年是高通膨、高利率時代」，台灣也將持續面臨通膨挑戰。

孫明德今天在「2023經濟情勢與產業展望」專題演講時；談及美國升息打通膨政策，他分析，美國去年11月升息態度偏向鴿派立場，主因當時美國房地產銷售下降，成屋銷售是自2008年金融海嘯以來最差的一次，而不動產銷售牽動金融體系營運表現，聯準會擔心利率升太快會引發金融危機，貨幣緊縮態度明顯鬆動。

不過近期再度轉為鷹派，孫明德認為，美國股債市回溫，推測金融體系穩定，而眼看通膨壓力居高不下，因此打算再度採取積極升息作法。

孫明德以人體發燒比喻通膨，物價上漲2%水準就像是人類體溫37度半，處於發燒階段，美國從之前高燒40度，現在降溫到39度，依舊是高燒階段，需長期「服藥」來抑制通膨。

展望未來，他認為，隨著中國解封帶動需求，貴金屬、大宗物資價格走揚機率高，加上俄烏戰爭的影響，下半年通膨壓力難舒緩，這幾年會是高通膨、高利率時代。

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不僅通膨干擾景氣復甦，俄烏戰爭造成歐洲能源危機，使綠能備受重視，但燃油和煤炭需求增加占掉部分資金，傳統綠能如太陽能、風電的投資降低，新型能源投資將增加，使國際朝向氫能和新核能發展。

至於未來產業發展，孫明德指出，電動車將成關注焦點，因為中國和美國都在推，未來電動車市場有增無減，而且成長速度快；台灣因地方小，充電裝置部署相對容易，推動起來將更加容易。（編輯：潘羿菁）1120308