譜瑞-KY強勢填息一度衝破1000元 台股再現九千金
2023/3/9 09:49（3/9 09:55 更新）
譜瑞-KY 9日除息，開盤不到1分鐘便衝上978元，順利完成填息；隨後進一步與祥碩同步突破1000元大關，台股再現「九千金」熱況。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹9日電）譜瑞-KY去年上半年現金股利今天除息，股價表現強勁，開盤不到1分鐘便衝上978元，順利完成填息；隨後進一步與祥碩同步突破1000元大關，台股再現「九千金」熱況。
譜瑞-KY去年上半年現金股利每股配發21.79115352元，總金額17.24億元，今天除息，現金股利預計3月31日發放。
譜瑞-KY股價表現強勁，開盤即跳空達971元，不到1分鐘便衝上978元，順利完成填息；隨後一度突破1000元大關，達1005元，大漲49元。
高速傳輸介面晶片廠祥碩去年每股純益37.86元，預計每股配發20元現金股利。祥碩今天開盤跳空突破1000元關卡，達1005元，在買盤積極湧入推升下，股價進一步強攻漲停，達1045元。
隨著祥碩及譜瑞-KY躋身「千金股」之列，台股再現「九千金」熱況。其餘千金股有信驊、大立光、力旺、旭隼、創意、亞德客-KY及世芯-KY。（編輯：趙蔚蘭）1120309
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