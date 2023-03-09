中科推動綠能科技 二林園區開啟電動巴士造車計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

電動巴士製造商成運汽車公司3月起正式進駐中科二林園區，董事長吳定發（右）9日前往拜會中科管理局長許茂新（左），感謝其多方協助。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中9日電）配合政府推動2030年市區全面電動化政策，中科管理局今天表示，中科二林園區重點引進電動巴士產業，已有成運汽車公司3月起承租12公頃土地，正式啟動電動巴士造車計畫。

成運汽車公司董事長吳定發今天拜會中科管理局長許茂新，對中科從投資入區、選地現勘及廠房雛形規畫等，指派單一窗口專業服務團隊，協助成運公司進駐二林園區，表達謝意。

許茂新指出，配合政府推動2030年市區公車全面電動化政策，及二林園區低秏水、低秏能、低排放的園區特性，重點引進電動巴士產業。

許茂新說，成運汽車公司以一條龍整車製造，可望帶動電能系統、電機、電控等關鍵零組件廠商，及其他巴士製造商共同發展電動車產業鏈，加速二林園區形成電動車產業聚落。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

成運汽車公司表示，將斥資新台幣25億元在二林園區興建國內第一座結合智慧技術的製車產線，預計在2024年開始量產，完工後，電動巴士整車年產能2000輛以上、底盤三電外銷出口的年產能1萬套，以供應海內外需求。

中科管理局表示，成運汽車公司這次承租使用二林園區12公頃用地為第一期計畫，緊鄰在旁的第二期約8公頃用地也在規畫中，公司全力投入電動巴士領域的技術與創新，可望帶動國內新一波綠能科技產業成長與發展。（編輯：黃世雅）1120309