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達德風電涉行賄 經濟部與法務部成立犯罪聯繫平台

2023/3/9 19:07
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（中央社記者曾智怡台北9日電）達德集團在雲林縣設立風機發電涉嫌行賄，現由雲林地檢署偵辦中。經濟部表示，推動離岸風電有明確政策目標及規範，制度上嚴格把關，也已與法務部合作成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，共同維護產業發展並打擊犯罪。

達德集團在雲林縣設立風機發電，尋求議長沈宗隆及部分議員支持，以工程款夾帶賄款方式，交付逾2600萬元；檢方8日同步搜索縣議會等21個地點，並約談沈宗隆、議員王又民等人到案說明，因有串供之虞，向法院聲請羈押5人。

經濟部晚間發布新聞稿指出，由於此案已進入偵查階段，尊重司法單位調查；但為防制綠能產業犯罪，法務部已針對妨害綠能產業發展相關犯罪成立督導小組，並成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，由經濟部與法務部合作加強偵辦。

經濟部說明，這個聯繫平台集結產、官、學相關單位，共同合作維護綠能產業發展及打擊犯罪。

經濟部並提醒相關業者，若有類似情事，可向「經濟部企業服務廉政平台」反映，藉此排除外部勢力的不當干預，使國家重大建設能夠如期如質完成。

經濟部能源局稍早表示，個別事件不影響風場進度及政策規劃；負責達德離岸風電工程的天豐新能源則說，正和當局合作調查，尚待進一步釐清。（編輯：蘇志宗）1120309

#經濟部
#法務部
#沈宗隆
沈宗隆
達德集團疑行賄雲縣議會 縣府聲明不護短配合調查達德雲林風電涉行賄 經部：個別事件不影響風場進度
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