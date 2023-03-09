遊戲橘子去年每股賺7.29元 董事會決議擬配息5.8元

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）橘子集團在主力遊戲「新楓之谷」續創佳績下，去年合併營收新台幣113.9億元，維持前一年度水準，每盈稅後盈餘（EPS）7.29元，年增16%；董事會決議每股配發現金股利5.8元，配發率為80%。

遊戲橘子2022年合併營收113.9億元，營業毛利46.8億元，整體營運維持前一年度水準，營業利益17.6億元，歸屬母公司業主稅後淨利12.8億元，年增16%，遊戲橘子表示，主要因集團多元布局效應漸顯，及營運體質調整有成，本業獲利動能提高，營收及稅後淨利及現金股利均為歷史次高。

遊戲橘子指出，去年集團發展平穩，除本業穩定貢獻營收，子公司樂點、果核、猿聲在後疫情時代掌握市場趨勢添利基，助集團營收來源多元化。

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橘子集團董事長劉柏園表示，2022年集團跨過疫情挑戰，2023年將聚焦提高企業營運韌性，推升各服務的市占率及影響力，為下階段的轉型任務打好基礎；將投入資源發展自有IP，並以全生態網路平台beanfun!串動集團網路生態圈，奠定永續成長動能。

橘子集團今天同步公布2月營收8.6億元，月減28%，年減36%，因主力商品活動及春節寒假旺季效應皆集中於1月，推高基期；累計1至2月自結合併營收20.5億元，年減16%，主因為主力遊戲活動規模較小，且部分改版效益遞延。（編輯：潘羿菁）1120309