台灣鋰電池資源產業協會成立 串聯30家供應鏈

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）隨著鋰電池在朝向低碳發展的進程中具有關鍵性地位，為促進國內再生料、電池循環再利用，由投入環保事業逾46年的銘福集團發起，串連30家相關產官學研供應鏈，成立台灣鋰電池資源產業協會，盼建構鋰電池資源循環經濟體系。

台灣鋰電池資源產業協會今天正式成立，名仁資源副董事長陳奕潔擔任第一任理事長。目前企業加入有30家，會員數100人，包含銘福集團名仁資源、美琪瑪、榮炭科技、聯友能源、光澤科技、處鋰科技等，學界有成功大學、台北科大、台南大學、日本早稻田大學、美國南加州大學、澳洲墨爾本大學，及法人單位工研院等與個人入會。

陳奕潔表示，因應巴黎協定、碳中和、淨零碳排等在國際間的議題逐漸發酵，在禁售燃油車及全球能源的轉型，不論是動力用電池、風能、太陽能等建置都需儲能系統配合，現今應用最為廣泛即為鋰電池，在朝低碳發展的進程中占著關鍵性地位。

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陳奕潔表示，台灣鋰電池產業發展多年，已累積相當技術能力與製造經驗，並且擁有完善供應鏈體系，鋰電池的處理回收是下一個備受關注的議題，希望透過此次協會成立，促進國內再生料、電池循環再利用，促進相關產業鏈上中下游廠商交流，以建構鋰電池資源循環經濟體系，帶動產業朝永續的循環經濟方向轉型。

陳奕潔指出，期許台灣鋰電池資源產業協會成立，藉由產、學、研攜手合作交流，讓資源永續循環利用，提升產業發展及競爭力，進而發揮垂直串聯及橫向整合功能，提升產業發展及競爭力，使台灣的鋰電池資源永續更趨完善成熟，建構台灣成為鋰電池資源有效循環再利用的潔淨島嶼。（編輯：張均懋）1120310