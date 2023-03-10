力成擬配息7元創新高 現金增資不超過10%普通股

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測廠力成今天下午公告，董事會決議擬盈餘分配現金股利每股新台幣7元，創歷史新高。若以去年力成每股獲利11.6元計算，盈餘配發率約60.3%。

力成董事會今天也決議擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或現金增資發行普通股、或擬辦理現金增資私募普通股、或擬辦理私募海外或國內公司債等，普通股不超過7590萬股，占力成對外發行股數約9.99%。

力成指出，私募對象以符合證券交易法規定特定人為限，且需是策略性投資人，對力成長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。

至於相關資金用途，力成指出，主要投資先進封裝及測試產品相關生產設備及高階技術研究發展、充實營運資金、尋求與國內外廠商進行半導體封裝測試技術合作或策略聯盟機會，健全財務結構、或支應其他因應公司長期發展資金需求等用途。

力成說明，以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除了無負債利息支出，降低財務風險外，也可立即改善力成財務結構及增加財務調度彈性。

力成表示，私募海外或國內轉換公司債、發行海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，可改善力成財務結構，並有利長遠發展。

力成將在5月31日召開股東會，討論現金增資議案外，也將改選董事。（編輯：楊蘭軒）1120310