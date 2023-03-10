更多編輯台推薦新聞：
輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看
生活

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
首頁 / 證券

力成擬配息7元創新高 現金增資不超過10%普通股

2023/3/10 16:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測廠力成今天下午公告，董事會決議擬盈餘分配現金股利每股新台幣7元，創歷史新高。若以去年力成每股獲利11.6元計算，盈餘配發率約60.3%。

力成董事會今天也決議擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證或現金增資發行普通股、或擬辦理現金增資私募普通股、或擬辦理私募海外或國內公司債等，普通股不超過7590萬股，占力成對外發行股數約9.99%。

力成指出，私募對象以符合證券交易法規定特定人為限，且需是策略性投資人，對力成長期發展及競爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先。

至於相關資金用途，力成指出，主要投資先進封裝及測試產品相關生產設備及高階技術研究發展、充實營運資金、尋求與國內外廠商進行半導體封裝測試技術合作或策略聯盟機會，健全財務結構、或支應其他因應公司長期發展資金需求等用途。

力成說明，以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除了無負債利息支出，降低財務風險外，也可立即改善力成財務結構及增加財務調度彈性。

力成表示，私募海外或國內轉換公司債、發行海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，可改善力成財務結構，並有利長遠發展。

力成將在5月31日召開股東會，討論現金增資議案外，也將改選董事。（編輯：楊蘭軒）1120310

#力成
#證券交易法
力成
春節長假加景氣趨緩 封測廠1月營收創近年低點力成配息規劃不低於去年 今年資本支出下修至百億
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族